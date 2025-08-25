أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم اللائحة المحدثة للجنة للموسم الرياضي الجديد 2025-2026.واعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم التعديلات على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.وأوضح المحامي القانوني المختص في النزاعات الرياضية أحد الشيخي عبر حسابه في منصة «X» أن القرارت ركزت على إلغاء المادة التي تم الاستناد عليها من قبل الإدارة القانونية في نادي النصر التي بناء عليها قدم احتجاجه ضد مشاركة الحارس رافع الرويلي مع ناديه العروبة.كما شملت التعديلات الجديدة خطوة تهتم ب‏تعديل المادة التي تسببت بإيقاف الكابتن محمد كنو ومنع الهلال من التسجيل، إذ أصبح اليوم من واجب النادي المتضرر إثبات التحريض، ولم يعد معمولاً بعبء الإثبات المعكوس، وهو تعديل أقرّه «فيفا» هذا العام، نتيجة قضية ديارا الشهيرة.