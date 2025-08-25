حقق منتخبنا الوطني السعودي للناشئين والناشئات لألعاب القوى 7 ميداليات ملونة في اليوم الأول للبطولة العربية الـ11 للناشئين والناشئات التي تستضيفها تونس حتى 27 أغسطس الجاري.وكان النصيب الأكبر من الميداليات الملونة الميداليات الذهبية إذ حقق نجوم الأخضر 4 منها وميدالية فضية وبرونزيتين.حقق حسن عيسى حقوي المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 110م حواجز بزمن 13.71ث، وتُوج مشعل عبدالله هزازي بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 400م بزمن 47.27ث، وحصد مبارك سالم اليامي المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 100م بزمن 10.56ث، كما حقق عبدالرحمن آدم المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الوثب الطويل بقفزةٍ بلغت 7.05 متر.وفي مسابقة رمي القرص نال محمد عيسى السبيعي الميدالية الفضية محققاً رقماً جديداً برمية بلغت مسافة 53.60م، فيما تمكَّن زايد البيشي من حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية مسجِّلًا مسافةً قدرها 17.27 متر في مسابقة دفع الجلة، وحصد فيصل الأسمري المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 100م بزمن 10.76ث.الجدير بالذكر أن بعثة الأخضر لألعاب القوى تضم لاعبين ولاعبات في مختلف المنافسات وهم: مبارك اليامي، عبد الله الجريان، فيصل الأسمري، مشعل هزازي، مساعد السبيعي، عبود فقيهي، عباس عبدالباقي، بدر البيشي، يحيى سفياني، علي البذر، مساعد العصيمي، حيدر الرقية، هاشم حكيم، حسين آل دعبل، بدر العريعر، إبراهيم صديق، حاضر السلولي، محمد الزاير، محمد السبيعي، زايد البيشي، عبدالرحمن محمد، منصور داحش، أرين طلبة، مياسة آل ذكر الله، فاطمة الخليفة، زينب العمير، حوراء الفضل، خلف البيشي، بشار شراحيلي، بندر عدواني، حسن حقوي، مطلق السلولي.