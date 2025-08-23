تمكّن «نصاب» من استغلال اسم النجم البرتغالي الراحل ديوغو جوتا، مهاجم ليفربول الراحل، وجمع مبلغاً كبيراً من المال عبر جمع التبرعات.

وتوفي ديوغو جوتا رفقة شقيقه أندريه سيلفا خلال حادثة سير بإسبانيا في 3 يوليو الماضي، وخلفت وفاته حزناً كبيراً في أوساط كرة القدم الدولية.

وتمكنت صفحةٌ تُدعى «مؤسسة ديوغو جوتا» (diogojotafoundation)، أُنشئت بعد 3 أيام من وفاة اللاعب البرتغالي الدولي المأساوية، من جمع نحو 54 ألف يورو.

وتضم الصفحة على شبكة الإنترنت شعاراتٍ لكلٍّ من ليفربول، واليونيسف، وأليانز، والمنصة البرتغالية للمنظمات غير الحكومية من أجل التنمية، التي يُفترض أنها تدعم هذه القضية.

إلا أن صحيفة التلغراف الإنجليزية تواصلت مع 3 من هذه المنظمات، وأكدت جميعها عدم معرفتها بهذه القضية أو صلتها بها.

والأمر نفسه بالنسبة لعائلة ديوغو جوتا، التي تُصرّ على عدم وجود أي صلة لها بالصفحة والقضية.