تحدث اللاعب الإسباني إينيغو مارتينيز مدافع النصر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق النهائي المرتقب الذي يجمع فريقه بفريق الأهلي غداً (السبت) على نهائي كأس السوبر السعودي حيث عبر عن سعادته بلعب أول نهائي في الموسم مع النصر.وقال مارتينيز: «أنا سعيد بأن ألعب أول نهائي في الموسم مع فريقي، وهذا حافز كبير لي وللمجموعة، ونحن جاهزون للمنافسة غداً على اللقب، وسعيد جداً بوجودي في النصر العالمي».وأضاف مارتينيز: «سنلعب أمام فريق محترم، وفريقنا جاهز على كل المستويات، لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، وسنستمتع غداً ونعود للرياض بالكأس لإسعاد جماهير النصر، وأشكر جماهير النصر على حفاوة الاستقبال والحب الذي وجدناه، وأعدهم بالعمل الجاد طوال الموسم من أجل تحقيق الألقاب».وتابع مارتينيز حديثه قائلاً: «ثقتنا كبيرة في الفوز بالمباراة النهائية، وهناك أشياء كثيرة يمكن أن تحدث في مباريات النهائي، فهجوم الخصم صعب، لكن لدينا المفاتيح الكاملة للفوز، ونحن جاهزون للمباراة، ولو ظهرنا متحدين ولعبنا بروح قتالية مثل المباراة الماضية فإننا سننتصر بالتأكيد».واختتم مارتينيز حديثه بالتطرق لاندماجه مع الفريق رغم وصوله حديثاً، حيث قال: «بدأت مع الفريق بشكل سريع في مباراة ألميريا، وخضت تمريناً واحداً ثم لعبت المباراة ولدي الخبرة حيث إنني لعب مع أندية عديدة ولذلك أستطيع أن أتأقلم بسرعة وأدخل مع المجموعة».