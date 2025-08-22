أكد المدربان جورجي خيسوس مدرب النصر وماتياس يايسله مدرب الأهلي بأن مواجهة نهائي كأس السوبر السعودي ستكون صعبة للغاية في ظل حضور جماهيري كبير جاء ليرى تطور الكرة السعودية الذي يسير في الطريق الصحيح باستقطابه أسماء عالمية كبيرة في السنوات الماضية.وتحدث جورجي خيسوس قائلاً: نهائي آخر يضاف في مسيرتي بالكرة السعودية، وثقتي كبيرة بالفوز بأول تتويج في الموسم، سنلعب أمام فريق محترم جداً وأظهر بأنه أقوى من الموسم الماضي، لكننا مستعدون بكل شيء للفوز بالنهائي، ومباراة الغد هي حدث كبير للكرة السعودية سيظهر ويشاهده العالم، وهذا يظهر العمل الكبير الذي تقدمه السعودية، ننتظر مباراة كبيرة ونتمنى الفوز والعودة للرياض بالكأس وإسعاد جماهير النصر.وأضاف خيسوس: لا شك أن ساديو ماني لاعب مهم جداً سواءً في الأدوار الهجومية أو الدفاعية وليس لدينا تأكيد حتى الآن من سيكون بديله وتدريب اليوم سيوضح ذلك ولكننا نثق أن من يلعب مكانه غداً سيقدم أداءً جيداً ويساعد الفريق من أجل الفوز.واختتم خيسوس حديثه قائلاً: نحن متأكدون أن أغلبية الجماهير ستكون حاضرة غداً من أجل دعم النصر وهذا سيساعدنا، كل الفرق تحتاج للدعم الجماهيري لتحقيق الانتصارات، فدعم الجماهير يساعد الفريق في الملعب وهذا ما ننتظره من جماهير النصر غداً.فيما قال مدرب الأهلي ماتياس يايسله: إن الرياضة السعودية تسير في الاتجاه الصحيح بقيادة وزير الرياضة والمسؤولين ونحن سعداء بالمشاركة في البطولة ونسعى أن نمثل الأهلي خير تمثيل، ومن المهم جداً تحقيق اللقب في بداية الموسم لتكون في المسار الصحيح، والتفاصيل ستكون مهمة جداً في النهائي ويجب أن نكون حريصين على أدق التفاصيل.وأضاف يايسله في حديثه قائلاً: النصر فريق مختلف هذا الموسم، وتعاقدوا مع لاعبين مميزين ولديهم مدرب جيد الا وهو جوجي خيسوس الذي واجهنا أكثر من مرة ونعرف طريقة لعبه ولكن مباراة الغد لا تخضع لأي مقاييس ولن تكون هناك مفاجآت ففريقنا قوي أيضاً ونطمح للفوز وتحقيق اللقب.وفي نهاية حديث انتقد يايسله بعض وسائل الإعلام حيث قال: في الحقيقة هناك الكثير من الكلام الفارغ في وسائل الإعلام. لا تستخدموا أي تصريحات من اللاعبين أو المدربين إلا وهي مؤكدة، ولا تنشروا الشائعات.