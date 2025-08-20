انفرد فابيو، حارس مرمى فلومينينسي البرازيلي بالرقم القياسي لأكثر عدد من المباريات التنافسية في كرة القدم، وذلك عندما خاض مباراته رقم 1,391، متعادلاً مع بيتر شيلتون حارس إنجلترا (1,391)، ومتفوقاً على كريستيانو رونالدو (1,284).وكان فابيو، البالغ 44 عاماً، قد عادل، السبت، الرقم القياسي الذي يحمله حارس مرمى إنجلترا السابق بيتر شيلتون، قبل أن يتجاوزه فابيو بعد فوز فريقه على أميركا دي كالي الكولومبي 2/ 0 في ملعب «ماراكانا» في ريو دي جانيرو التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء ليقود فابيو فريقه إلى ربع نهائي كأس أمريكا الجنوبية للأندية سود امريكانا 2025.وقالت وسائل الإعلام البرازيلية إن فابيو بات الآن يقف وحيداً في تاريخ كرة القدم، على الرغم من أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) لم يعلنا رسمياً أن الرقم قياسي حتى الآن، فيما يحتل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي المركز الثالث برصيد 1,284 مباراة.وقال فابيو، الذي قضى مسيرته الكروية بأكملها في البرازيل، عقب الحفاظ على شباكه نظيفة في مباراة إياب دور الـ16 من بطولة كوبا سود أميركانا: «أحياناً لا ندرك أهمية إنجاز كبير مثل هذا، وهو رقم قياسي صامد منذ سنوات عديدة».في المقابل، قال ريناتو غاوتشو، مدرب فلومينينسي: «لا أحد يلعب هذا العدد من المباريات من دون مستوى احترافي مثل هذا، وسيواصل اللعب بلا شك لفترة طويلة. سيكون من الصعب على أي لاعب آخر تجاوز رقمه القياسي».فاز فابيو بكأس ليبرتادوريس مع فلومينينسي عام 2023، وكان ضمن الفريق الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة هذا الصيف. شارك في 976 مباراة مع كروزيرو بين عامي 2005 و2022، بعدما لعب 30 مباراة مع أونياو بانديرانتي، و150 مباراة مع فاسكو دا غاما، 235 مع فلومينينسي ومازال مستمر لتعزيز رقمه القياسي.