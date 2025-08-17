تمكن النجم السعودي مهند آل سعد من قيادة فريقه الجديد لوزان السويسري للتأهل لدور الـ32 من كأس سويسرا، بعد إحرازه هدف الفوز أمام فيفي سبورتس في اللقاء الذي انتهى بفوز لوزان بهدفين لهدف، ضمن لقاءات الدور الأول من البطولة.واستطاع آل سعد أن يقص شريط أهدافه مع الفريق حين سجل هدفاً في فوز فريقه بثنائية خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم (الأحد)، وجاء الهدف الرائع بعد أن تلقى مهند تمريرة قصيرة من زميله ألبان أجديني ليسيطر مهند على الكرة على منطقة الـ18 ويسددها بقدمه اليسرى قوية في الزاوية العليا على يسار حارس فيفي سبورتس لتعانق الشباك في الدقيقة 45 من عمر اللقاء، فيما افتتح التسجيل لفريق لوزان زميله المالي جاوسو دياكيتي عند الدقيقة 36، قبل أن يتمكن الفريق المقابل من تقليص النتيجة في الشوط الثاني.وتعد هذه المباراة الأولى التي يشارك بها اللاعب أساسياً مع فريقه السويسري بعدما شارك لمدة 18 دقيقة في مباراة بالدوري أمام زيورخ انتهت بخسارتهم بهدفين مقابل هدف.يذكر أن مهند انتقل لصفوف لوزان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة من نادي نيوم، بعدما خاض الموسم الماضي معاراً لصفوف نادي دانكيرك الفرنسي.الجدير بالذكر أن لوزان سبورت سيخوض لقاء مهماً الخميس القادم عندما يواجه بشكتاش التركي في الملحق التأهيلي لدوري المؤتمر الأوروبي، وكان لوزان قد تأهل لهذا اللقاء بعد فوزه على أستانا الكازاخستاني بمجموع اللقاءين 5-1.