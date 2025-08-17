طالب المدافع الإسباني إيمريك لابورت مسؤولي نادي النصر بمعاملته أسوة بنادي الهلال مع البرازيلي نيمار، إذ تم فسخ عقده في يناير 2025 وحصوله على مستحقاته المالية، بحسب مصادر إعلامية، وذلك على خلفية تفاقم الأزمة بين لابورت وناديه الحالي في ظل رغبة الطرفين في الانفصال.في الوقت نفسه أكد الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات كرة القدم فابريزيو رومانو أن إيمريك لابورت رفض جميع العروض المقدمة له في الصيف في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بين ناديي أتلتيك بلباو والنصر ولابورت بشأن شروط الخروج حتى الآن، حيث يتطلب الأمر مزيداً من الاتصالات لإنهاء الموضوع.وبحسب التقارير الصحفية، اتفق لابورت مع أتلتيك بلباو بالفعل على الانتقال له بالصيف الحالي إلا أن النادي الإسباني عاجز أمام المطالب المالية للعالمي، وينتظر فسخ اللاعب عقده بالتراضي مع الجانب السعودي.في المقابل يشترط النصر على لابورت إحضار عقد شراء نهائي لبيع الموسم الأخير المتبقي له أو فسخ عقده دون دفع أي مقابل مادي، في وقت يريد فيه اللاعب الحصول على القيمة المالية لذلك الموسم كاملة قبل الرحيل.يُذكر أن لابورت انضم إلى أتلتيك بلباو في 2012، ثم انتقل إلى مانشستر سيتي في 2018 مقابل 65 مليون يورو، قبل أن يوقع مع النصر السعودي.