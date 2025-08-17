تُوج فريق بايرن ميونخ بلقب السوبر الألماني «فرنز بيكنباور» للمرة الـ11 في تاريخه، بعد فوزه على شتوتغارت بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب إم إتش بي أرينا.وجاء هدفا بايرن عن طريق هاري كين (د:18) ولويس دياز (د:77)، فيما جاء هدف شتوتغارت عن طريق اللاعب جيمي ليويلينغ (د:90+3).شهد اللقاء سيطرة مبكرة لفريق بايرن الذي تمكن من التقدم بالنتيجة بعد مرور 18 دقيقة، إذ لعب مايكل أوليسيه كرة عرضية ولكن المدافع جاكيز لم يسيطر عليها لتصل إلى هاري كين لينفرد بالحارس فابيان بريدلوو ويسددها كين بنجاح في الشباك، وفي الشوط الثاني واصل بايرن سيطرته ومن كرة عرضية من لاعبه سيرج غنابري حولها الوافد الجديد لويس دياز برأسه داخل الشباك هدفاً أول له بشعار البايرن وهدفاً ثانياً لفريقه (د:77)، وفي الوقت بدل الضائع قلص شتوتغارت النتيجة بعد عرضية من تشيما أندريس حولها جيمي ليويلينغ برأسه داخل الشباك هدفاً أول لشتوتغارت (د: 90+3)، لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونيخ بهدفين لهدف.وبعد اللقاء تم تتويج البايرن بكأس السوبر الألماني للمرة الـ11 في تاريخه، كما حصل حارسه مانويل نوير على جائزة رجل المباراة.