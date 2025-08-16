افتتح المنتخب السعودي تحت 19 عاما امس (الجمعة) تدريباته في مدينة أبها، ضمن معسكره الإعدادي المقام استعدادا للمشاركة في كأس الخليج للمنتخبات تحت 20 عاما، المقرر إقامتها خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 10 سبتمبر القادم.وأدى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية مساء أمس، تحت إشراف المدرب الإسباني أنطونيو سيرجيو والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.وضمت قائمة «الأخضر» المشاركة في المعسكر: فيصل الشمري، فهد الحربي، عبدالله المحيسن، أمجد حراج، عبدالرحمن سفياني، حسين جداوي، محمد النقيدان، عواجي علواني، عبدالرحمن هزازي، محمد الصرنوخ، البراء إيشان، ياسر الظفيري، إلياس شيخ، محمد فلاتة، طلال حارثي، أحمد بن حميد، عمار الأحمدي، محمد القحطاني، نواف الدوسري، راكان عسيري، عبدالرزاق عواجي، سالم الظفيري، صهيب الهوساوي، وليد المشدق، فارس بن سالم، عبدالعزيز الشمري.ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مبارياته في البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات: قطر والكويت واليمن.وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قد اعتمد رسميا ملاعب النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج تحت 20 عاما، التي ستُقام في مدينة أبها خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 10 سبتمبر 2025، بمشاركة سبعة منتخبات خليجية إلى جانب المنتخب المصري وستُقام مباريات البطولة على ملعبَي مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ونادي ضمك.وكانت قرعة البطولة قد أجريت وضمت المجموعة الأولى: السعودية، قطر، الكويت، اليمن، بينما ضمّت المجموعة الثانية: عُمان، العراق، البحرين، مصر، بعد أن حلّ الأخير بدلا من منتخب الإمارات الذي قدّم اعتذاره عن المشاركة.