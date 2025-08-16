يغادر منتخبنا الوطني السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم يوم غد (الأحد)، إلى البرازيل؛ لإقامة معسكره الإعدادي الأخير استعداداً لخوض غمار نهائيات كأس العالم للشباب 2025، التي ستقام في تشيلي من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر من العام الحالي.وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول المعسكر الإعدادي الذي سيبدأ 17 أغسطس في البرازيل، إذ سيخوض المنتخب مناورة تدريبية أمام نادي ايتوانو البرازيلي في مدينة ساوباولو يوم 30 أغسطس، ثم مباراة ودية في المدينة البرازيلية ذاتها أمام منتخب تشيلي يوم 8 سبتمبر، على أن يغادر في اليوم التالي إلى الباراغواي ويخوض مباراة ودية أمام منتخبها يوم 14 سبتمبر، ومباراة أخرى أمام منتخب المكسيك يوم 20 سبتمبر، على أن يغادر في اليوم التالي إلى تشيلي.وأعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عاماً، بقيادة المدرب ماركوس سواريز، القائمة النهائية التي ستشارك في نهائيات كأس العالم للشباب 2025 المقرر إقامتها في تشيلي، إذ ضمّت القائمة 27 لاعباً، هم: حامد يوسف الشنقيطي، عبدالرحمن الصانعي، محمود الدويه، سلطان العيسى، نواف الشلهوب، محمد برناوي، سعود هارون، صالح برازي، سعود المشيخي، عبدالله الجعفري، تركي المحني، عبدالله السهلي، عواد أمان، بسام هزازي، إياد موسى، زياد القادمي، سعد حقوي، علي المهدي، رافل القادمي، فهد الشرمان، عبدالملك الحربي، رامي العطار، عمار الهبيس، حسين القرشي، عدنان الشمري، ثامر الدبيبي وطلال ناجي.وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن اللاعبين حامد يوسف ومحمد برناوي وعواد أمان وسعد حقوي سيلتحقون بالمعسكر بعد فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في كأس السوبر السعودي.وكان منتخبنا الوطني قد جاء في المجموعة السادسة بجوار منتخبات كولومبيا ونيجيريا والنرويج، إذ سيخوض أول لقاءاته أمام منتخب كولومبيا يوم الثلاثاء 30 سبتمبر عند تمام الساعة الثانية فجراً على استاد فيسكال بمدينة تالكا، وفي الملعب والتوقيت ذاته، سيواجه منتخبنا الوطني نظيره منتخب نيجيريا يوم الجمعة 3 أكتوبر، أما اللقاء الأخير في دور المجموعات فسيكون أمام منتخب النرويج يوم الإثنين 6 أكتوبر عند تمام الساعة الثانية فجراً على استاد إل تينينتي بمدينة رانكاغوا.يذكر أن صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة سيتأهلان إلى دور الـ16، رفقة أفضل 4 منتخبات حلت في المركز الثالث في المجموعات الست، وستقام المباريات في 4 مدن تشيلية، هي رانكاغوا وسانتياغو وتالكا وفالبارايسو، فيما تقام المباراة النهائية في 19 أكتوبر في العاصمة سانتياغو.