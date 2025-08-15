يرى البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد، أن النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، هو الأجدر بالفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

وقال كاسيميرو في تصريحات لمجلة «جي كيو» البريطانية: «برأيي، محمد صلاح يستحق الفوز بالكرة الذهبية، نظراً إلى تأثيره الكبير خلال الموسم الماضي، حيث سجّل العديد من الأهداف وقدم تمريرات حاسمة مؤثرة».

وأضاف: «أعتقد أن ليفربول لم يتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا لأن أداء محمد صلاح شهد تراجعاً بسيطاً في النصف الثاني من الموسم».

وختم الدولي البرازيلي حديثه قائلاً: «رغم ذلك، يظل محمد صلاح اللاعب الأكثر توازناً في المستوى طوال الموسم الماضي».

وكان صلاح قد قدّم موسماً استثنائياً مع ليفربول، حيث سجل 34 هدفاً وصنع 22 تمريرة حاسمة في 52 مباراة بجميع المسابقات، وكان العنصر الأبرز في تتويج «الريدز »بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.