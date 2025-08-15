يستعد نادي النصر للإعلان عن صفقة التعاقد مع الفرنسي كينغسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ الألماني، خلال الساعات القادمة.

وبحسب فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة «سكاي سبورتس»، فإن كومان سيوقّع على عقود انضمامه إلى النصر لمدة ثلاث سنوات، اليوم (الجمعة).

ووفقاً لتقارير صحفية، ستكلّف صفقة كومان خزينة النصر نحو 30 مليون يورو لصالح بايرن ميونخ، فيما سيحصل اللاعب على راتب سنوي يتراوح بين 20 و25 مليون يورو.

وتأتي هذه الصفقة ضمن مشروع النصر الطموح، بعد التعاقد مع كل من جواو فيليكس وإينيغو مارتينيز، من أجل العودة إلى منصات التتويج.

يُذكر أن قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2، التي أُقيمت اليوم (الجمعة)، أسفرت عن تواجد النصر في المجموعة الرابعة، إلى جانب الزوراء العراقي، والاستقلال الطاجيكي، وغوا الهندي.