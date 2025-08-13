تواصلت منافسات بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 14 عاما في نسختها الأولى، والمقامة حاليا في المنطقة الشرقية، حيث أُقيمت أربع مباريات ضمن الجولة الثانية أمس (الثلاثاء).في اللقاء الأول، تعادل منتخب الرياض مع منتخب الحدود الشمالية سلبيا، وبالنتيجة ذاتها انتهت مواجهة الشرقية والطائف، أما المباراة الثالثة، فشهدت فوز القصيم على عسير بهدفين مقابل هدف، سجلهما عبدالرحمن العنزي وفارس المبروك، فيما أحرز إلياس السالم هدف عسير الوحيد، وفي ختام مباريات أمس، تغلّب منتخب جدة على منتخب الأحساء بهدفين دون رد، أحرزهما مروان المولد ويحيى منصور، ويضم منتخب جدة في صفوفه 9 لاعبين من نادي الأهلي و8 لاعبين من نادي الاتحاد.وبهذه النتائج، تأجل حسم بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي حتى الجولة الأخيرة، إذ يتساوى في المجموعة الأولى منتخبا جدة والحدود الشمالية برصيد 4 نقاط، فيما يأتي الرياض ثالثا بنقطتين والأحساء في المركز الرابع (الأخير) دون نقاط.وفي المجموعة الثانية يتصدر منتخب الشرقية برصيد 4 نقاط يليه القصيم بـ3 نقاط، ثم الطائف نقطتين وأخيرا منتخب عسير بنقطة واحدة.ويُختتم دور المجموعات اليوم (الأربعاء) بأربع مواجهات، ففي المجموعة الأولى يواجه منتخب جدة نظيره الحدود الشمالية، والرياض مع الأحساء، وفي المجموعة الثانية يلتقي الشرقية بمنتخب عسير، والطائف مع القصيم.الجدير بالذكر، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يهدف من خلال هذه البطولة إلى اكتشاف المواهب في سن مبكرة، والعمل على تطويرها في دوريات البراعم بمختلف الفئات العمرية، لبناء جيل واعد يشكّل رافدا للمنتخبات الوطنية مستقبلا.