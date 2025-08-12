ينهي فريق الهلال تحضيراته الفنية للمواجهة الودية الثالثة والأخيرة أمام فالدهوف مانهايم الألماني الساعة 7:00 من مساء الخميس القادم في المعسكر الحالي بمدينة دونا شينجن الألمانية، إذ استقر المدرب إنزاغي على الأسلوب الفني الذي سينتهجه في اللقاء الودي، واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة الودية الأخيرة.



ويهدف المدرب إنزاغي للوقوف على جاهزية جميع لاعبيه قبل انطلاقة منافسات الموسم الرياضي الجديد الذي تنتظر الزعيم خلاله ثلاث بطولات (دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا لأندية النخبة).



وخاض الفريق الهلالي مباراتين وديتين في معسكره الحالي بمدينة دونا شينجن الأولى ضد فريق بالينجن الألماني انتهت بنتيجة 6-1، وأمام أراو السويسري 6-صفر لصالح الزعيم.



وستعود بعثة الزعيم إلى الرياض لاستكمال المرحلة الثانية والأخيرة من البرنامج الإعدادي وخوض لقاء ودي أمام أحد الفرق المحلية قبل أن يستهل مبارياته في دوري روشن السعودي للمحترفين بمواجهة فريق الرياض.