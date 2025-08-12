انطلقت أمس (الإثنين) نهائيات بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 14 عاماً في نسختها الأولى، وينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم في المنطقة الشرقية، بمشاركة 8 منتخبات إقليمية هي الرياض، جدة، الشرقية، القصيم، الأحساء، عسير، الطائف والحدود الشمالية.وأقيمت أمس 4 مباريات على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد ورديف ملعب مدينة الأمير نايف، حيث فاز منتخب الشرقية على منتخب القصيم بهدف دون رد سجله اللاعب فاضل عباس، فيما تعادل منتخب جدة مع نظيره الرياض بهدف لكل منهما، سجل لجدة اللاعب حاتم حسن وعدل للرياض سيف عبدالله، وفاز منتخب الحدود الشمالية على الأحساء بهدف دون رد سجله اللاعب محمد الصبحي.واختتمت منافسات اليوم الأول بمباراة جمعت الطائف وعسير وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 سجل لعسير يحيى علي، فيما عدل لمنتخب الطائف أحمد الفيفي.وتُقام اليوم (الثلاثاء) 4 مباريات تجمع الشرقية مع الطائف، الرياض مع الحدود الشمالية، القصيم مع عسير، وجدة أمام الأحساء.يذكر أن بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 14 عاماً، ضمن برامج الاتحاد السعودي لكرة القدم لاكتشاف المواهب في سن مبكرة وتطويرها من خلال إقامة مثل هذه البطولات التي تساهم في تحقيق ذلك.