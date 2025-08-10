تعرض مدافع فريق الشباب محمد الشويرخ لإصابة خلال التدريبات بالمعسكر الإعدادي في النمسا استدعت إراحته لمدة 10 أيام. وبناءً على تقرير الجهاز الطبي وبعد الاطمئنان على حالة اللاعب الصحية، قرر الجهاز الفني والإداري السماح بعودته إلى العاصمة السعودية الرياض، بهدف خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي للمشاركة مع الفريق الشبابي بعد نهاية المعسكر الإعدادي في النمسا.هذا وخاض فريق الشباب 3 مباريات ودية في معسكر النمسا ضد كل من الشارقة والغرافة والشحانية، وستعود بعثة الشباب إلى الرياض الأربعاء القادم عقب نهاية المعسكر «الأوروبي».