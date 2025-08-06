يواصل لاعب فريق الشباب حسين الصبياني برنامجه التأهيلي من خلال التدريبات الانفرادية، ضمن البرنامج الخاص المعد له؛ بسبب الإصابة بقطع كامل في الرباط الصليبي في نهاية نوفمبر الماضي، إذ غرد نادي الشباب عبر منصة إكس في إشارة لعودة الصبياني «مشتاقين يا بطل، خطوات ثابتة الصبياني يواصل التأهيل».ويأتي ذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام نادي الأخدود في مسابقة دوري روشن للمحترفين، التي أقيمت على أرضية ملعب نادي الأخدود.ويُعد الظهير الأيسر حسين الصبياني من الركائز الأساسية في صفوف الفريق الشبابي، إذ أثبت نفسه خلال المواسم الماضية كأحد أبرز المدافعين في الدوري السعودي، بفضل مستواه الفني العالي، وروحه القتالية داخل الملعب.