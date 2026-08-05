تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف الثالث عالميًا -سابقًا- للدور الثاني من بطولة مونتريال للتنس ذات الألف نقطة، وذلك بعد تغلبه على الأمريكي مارتن دام بمجموعتين دون رد ضمن مباريات الدور الأول من البطولة.



وجاء تفوق تسيتسيباس في المباراة بواقع 6 - 4 و6 - 4 بعد منافسة استغرقت 98 دقيقة ليحسمها اليوناني ويتأهل بجدارة مستعيدا مستواه المميز بعد تراجع في التصنيف دفع به لخوض هذه البطولة من مرحلة التصفيات.



وبهذه النتيجة يواجه تسيتسيباس صاحب الـ27 عامًا في الدور الثاني اللاعب البرازيلي جواو فونسيكا.



وفي مباراة أخرى من الدور ذاته، عاد البولندي هوبرت هوركاتش، وصيف نسخة عام 2022 من البطولة ذاتها، إلى المنافسات بعد إصابة في الركبة تعرض لها في ويمبلدون، وحقق الفوز على الأمريكي ماركوس غيرون بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 7 - 5 و4 - 6 و6 - 2.



كما تأهل البريطاني جاكوب فيرنلي بعد فوزه على الفرنسي المخضرم أدريان مانارينو بمجموعتين دون رد، بواقع 7 - 6 و6 - 4 رغم ارتكابه أكثر من 30 خطأ مباشرًا، ليضرب موعدًا مع التشيكي ياكوب منشيك في الدور القادم.