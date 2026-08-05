فازت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الثامنة عالميًا على التشيكية سارا بييليك بمجموعتين دون رد، بواقع (6 - 0) و(6 - 3)، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة تورنتو الكندية لكرة المضرب من فئة (1000 نقطة).



ويعد الفوز بمثابة استعداد لإيغا شفيونتيك للعودة لمنصات التتويج هذا العام، بعد خيبة أملها في ويمبلدون وخروجها من ثمن النهائي ببطولة رولان غاروس التي سبق لها الفوز بها أربع مرات، ولم يتبق أمامها من البطولات الأربع الكبرى سوى بطولة أمريكا المفتوحة بعد أسابيع قليلة.



وفي مباراة أخرى من الدور ذاته في البطولة، نجحت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة التاسعة في قلب تأخرها بمجموعة وكسر إرسال أمام الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو، لتحقق الفوز بمجموعتين مقابل واحدة بواقع (6 - 7) و(7- 6) و(6 - 4).