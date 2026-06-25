أكد مدرب منتخب المغرب محمد وهبي أن «أسود الأطلس» يجب أن يظهروا ثقة وطموحاً كبيرين بعد تأهلهم إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026، عقب الفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، الليلة الماضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

واحتل منتخب المغرب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، متأخراً بفارق الأهداف عن منتخب البرازيل متصدر الترتيب.

وهبي: نمتلك كل مقومات النجاح

وقال وهبي في تصريحات نقلتها صحيفة «البطولة» المغربية: «بغض النظر عن الخصم الذي نواجهه في دور الـ32، فإننا نمتلك منتخباً قوياً، وجهازاً فنياً مميزاً، وجماهير متحمسة، لدينا كل المقومات التي تجعلنا نؤمن بأنفسنا».

هدفنا الفوز بكأس العالم

وأضاف: «دخل المغرب مرحلة جديدة، يثق اللاعبون الآن بقدراتهم، ويحترم المنافسون منتخب المغرب، لذلك، يجب أن نؤمن بأنفسنا وبقدراتنا، ولهذا السبب، يجب أن يكون هدفنا الفوز بكأس العالم، لكن تحقيق ذلك يتطلب احترام جميع الخصوم، لدي ثقة في العمل الذي نقوم به».

إنجاز تاريخي في النسخة السابقة

وكان المنتخب المغربي بقيادة المدرب السابق وليد الركراكي قد حقق إنجازاً تاريخياً باحتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.