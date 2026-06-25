أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم (الخميس)، تفعيل بند شراء المدافع الإكوادوري بييرو هينكابي من باير ليفركوزن الألماني، بعد فترة إعارة ناجحة.

بيان التعاقد

وقال النادي اللندني في بيان عبر موقعه الرسمي: «يسعدنا أن نعلن تفعيل خيار شراء عقد المدافع بييرو هينكابي بشكل دائم اعتباراً من 1 يوليو القادم».

موسم ناجح مع «المدفعجية»

وأضاف البيان: «أمضى هينكابي الموسم الماضي معاراً من نادي باير ليفركوزن في الدوري الألماني، وكان جزءاً أساسياً من مسيرتنا نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز».

وشارك المدافع البالغ من العمر 24 عاماً في 39 مباراة في جميع المسابقات، ليصبح عنصراً أساسياً في دفاع أرسنال، الذي استقبل أقل عدد من الأهداف في المواسم الثلاثة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

مشاركة مونديالية

ويشارك هينكابي حالياً مع منتخب الإكوادور في بطولة كأس العالم 2026، المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.