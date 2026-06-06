أعلن نجم منتخب ألمانيا الشاب لينارت كارل غيابه رسمياً عن بطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك هذا الشهر، بسبب الإصابة.

وأُصيب كارل بتمزق عضلي خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة الودية الدولية المقررة أمام المنتخب الأمريكي، اليوم (السبت)، ضمن استعدادات المنتخبين للمونديال.

رسالة مؤثرة

وكتب كارل عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «لا أدري من أين أبدأ، لكن غيابي عن أكبر بطولة يؤلمني بشدة، لقد بذلت قصارى جهدي لأكون جاهزاً لكأس العالم، لكن للأسف، غالباً ما تحدث الإصابات في أسوأ الأوقات».

وأضاف: «أتمنى لمنتخب بلادي كل التوفيق في كأس العالم، وسأدعمهم بكل تأكيد في كل لحظة.. سأعود أقوى، أعدكم».





موسم استثنائي

وقدم كارل، البالغ من العمر 18 عاماً، موسماً مميزاً مع بايرن ميونخ، إذ ساهم في تتويج الفريق البافاري بالثنائية المحلية، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بديل كارل

واستدعى مدرب منتخب ألمانيا يوليان ناغلسمان لاعب وسط لايبزيغ أسان ويدراوغ لتعويض غياب لينارت كارل.

وقال ناغلسمان إن غياب كارل عن كأس العالم يمثل صدمة كبيرة له وللمنتخب أيضاً، مشيراً إلى أن ما يخفف من حدة الصدمة هو صغر سن اللاعب، إذ لا يزال أمامه العديد من البطولات والفرص في المستقبل.