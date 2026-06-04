أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، اليوم (الخميس)، تعيين الإسباني كارليس مارتينيز نوفيل مدرباً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للدنماركي كاسبر هيولماند.

بيان التعاقد

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «عيّن نادي باير ليفركوزن كارليس مارتينيز نوفيل مدرباً جديداً للفريق، إذ وقّع عقداً يمتد حتى 30 يونيو 2028».

وأضاف البيان: «سيتولى مارتينيز قيادة الفريق اعتباراً من 1 يوليو 2026، وقد وقّع عقداً يمتد حتى 30 يونيو 2028، وذلك عقب انتهاء عقده مع تولوز بنهاية الشهر الجاري».

مسيرة المدرب مع تولوز

وفي أول تجربة تدريبية له على مستوى الفريق الأول، قاد مارتينيز (42 عاماً) نادي تولوز إلى مراكز متوسطة في الدوري الفرنسي على مدار 3 مواسم متتالية.

ترتيب ليفركوزن

وكان ليفركوزن قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري الألماني برصيد 59 نقطة، جمعها من 17 انتصاراً و8 تعادلات، مقابل 9 هزائم.