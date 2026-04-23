يلتقي المنتخب القطري لكرة القدم نظيره منتخب السلفادور ودياً، وذلك في إطار التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو القادمين.



وأوضح الاتحاد القطري لكرة القدم، في بيان له اليوم، أن المباراة ستقام في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في السادس من يونيو القادم من أجل التحضير للبطولة التي أوقعت قرعتها «العنابي» ضمن المجموعة الثانية التي تضم كندا وسويسرا والبوسنة.



ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب القطري التحضيرات فور انتهاء منافسات الموسم الكروي المحلي، على أن يتضمن برنامج التحضيري خوض مباراة ودية مع منتخب أيرلندا في الثامن والعشرين من شهر مايو القادم قبل السفر إلى الولايات المتحدة لخوض المرحلة الأخيرة من الإعداد؛ بحثاً عن الوصول لكامل الجاهزية قبل بداية المونديال بمواجهة منتخب سويسرا في مدنية سان فرانسيسكو الأمريكية في الثالث عشر من يونيو القادم، على أن يلاقي منتخب كندا في المواجهة الثانية في الثامن عشر من الشهر نفسه في مدنية فانكوفر الكندية، ليختتم مباريات الدور الأول بمواجهة منتخب البوسنة والهرسك في مدينة سياتل الأمريكية في الرابع والعشرين من يونيو القادم.



وكان المنتخب القطري قد خاض معسكراً محلياً خلال شهر مارس الماضي، دون خوض مواجهات ودية دولية رسمية، بعد إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم الذي كان مقرراً أن يقام ما بين 26 حتى 31 الشهر نفسه متضمناً ست مواجهات من بينها مباراتان لمنتخب قطر مع الأرجنتين وصربيا.