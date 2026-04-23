يلتقي المنتخب القطري لكرة القدم نظيره منتخب السلفادور ودياً، وذلك في إطار التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو القادمين.
وأوضح الاتحاد القطري لكرة القدم، في بيان له اليوم، أن المباراة ستقام في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في السادس من يونيو القادم من أجل التحضير للبطولة التي أوقعت قرعتها «العنابي» ضمن المجموعة الثانية التي تضم كندا وسويسرا والبوسنة.
ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب القطري التحضيرات فور انتهاء منافسات الموسم الكروي المحلي، على أن يتضمن برنامج التحضيري خوض مباراة ودية مع منتخب أيرلندا في الثامن والعشرين من شهر مايو القادم قبل السفر إلى الولايات المتحدة لخوض المرحلة الأخيرة من الإعداد؛ بحثاً عن الوصول لكامل الجاهزية قبل بداية المونديال بمواجهة منتخب سويسرا في مدنية سان فرانسيسكو الأمريكية في الثالث عشر من يونيو القادم، على أن يلاقي منتخب كندا في المواجهة الثانية في الثامن عشر من الشهر نفسه في مدنية فانكوفر الكندية، ليختتم مباريات الدور الأول بمواجهة منتخب البوسنة والهرسك في مدينة سياتل الأمريكية في الرابع والعشرين من يونيو القادم.
وكان المنتخب القطري قد خاض معسكراً محلياً خلال شهر مارس الماضي، دون خوض مواجهات ودية دولية رسمية، بعد إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم الذي كان مقرراً أن يقام ما بين 26 حتى 31 الشهر نفسه متضمناً ست مواجهات من بينها مباراتان لمنتخب قطر مع الأرجنتين وصربيا.
The Qatari national football team will meet its Salvadoran counterpart in a friendly match as part of the preparations for the 2026 World Cup, which will be held in the United States, Mexico, and Canada from June 11 to July 19.
The Qatari Football Association clarified in a statement today that the match will take place in Los Angeles, USA, on June 6, in preparation for the tournament, where the draw placed "Al Annabi" in Group B alongside Canada, Switzerland, and Bosnia.
The Qatari team is expected to begin preparations immediately after the conclusion of the local football season, with the preparatory program including a friendly match against the Ireland national team on May 28 before traveling to the United States for the final phase of preparation; aiming to reach full readiness before the start of the World Cup by facing the Swiss national team in San Francisco, USA, on June 13, followed by a match against Canada on June 18 in Vancouver, Canada, and concluding the group stage with a match against Bosnia and Herzegovina in Seattle, USA, on June 24.
The Qatari team had held a local training camp in March, without participating in any official international friendly matches, after the Qatar Football Festival, which was scheduled to take place from March 26 to 31, was canceled. This festival was supposed to include six matches, including two matches for the Qatari team against Argentina and Serbia.