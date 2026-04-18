أتلتيكو يصطدم بطموح سوسيداد في نهائي كأس ملك إسبانيا

يلتقي فريق أتلتيكو مدريد نظيره ريال سوسيداد، اليوم (السبت) في الـ10:00 مساءً على ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا 2025-2026.

ويسعى أتلتيكو مدريد، بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، للفوز بلقبه الـ11، بينما يطمح ريال سوسيداد إلى تحقيق لقبه الرابع في تاريخ البطولة.

وكان آخر لقب حققه أتلتيكو مدريد في كأس إسبانيا موسم 2012-2013، عندما هزم ريال مدريد في الوقت الإضافي.





الطريق إلى النهائي

وحجز «الروخي بلانكوس» مقعده في المباراة النهائية بعد فوزه على برشلونة بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين، ويحتل الفريق حالياً المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة من 31 مباراة.

في المقابل، أقصى ريال سوسيداد فريق أتلتيك بلباو من الدور نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين، ويحتل الفريق المركز الـ7 في ترتيب الليغا برصيد 42 نقطة، متأخراً بنقطتين عن سيلتا فيغو، صاحب المركز الأخير المؤهل للبطولات الأوروبية.

تاريخ المواجهات في الكأس

وتقابل أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد في 11 مباراة ضمن كأس ملك إسبانيا، إذ تأهل أتلتيكو مدريد في 6 مناسبات، لكن الفريق الباسكي فاز في 3 من آخر أربع مواجهات.

وستكون هذه المباراة النهائية الثانية التي تجمع الفريقين، إذ كانت الأولى في موسم 1986-1987، وفاز ريال سوسيداد باللقب بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.