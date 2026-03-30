أعلن الكونغولي فيرون موسينجو أومبا استقالته من منصب الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وذلك بعد 5 سنوات قضاها في المنصب.



وقال أومبا إن استقالته من المنصب جاءت بغرض «التفرغ لمشاريع شخصية»، مضيفاً في بيان نشره عبر منصة «x»: «الآن وقد تمكنت من تبديد الشكوك التي بذل البعض جهوداً كبيرة لإلقائها علي، يمكنني الاعتزال براحة بال ودون قيود، تاركاً «كاف» أكثر ازدهاراً من أي وقت مضى».



وكان «كاف» قد أعلن في يناير 2025 أن مكتب المدعي العام في سويسرا، التي يحمل فيرون موسينجو أومبا جنسيتها، قرر وقف التحقيقات ضد أومبا بعدما «لم يجد أي وقائع أو أساس قانوني لبدء إجراءات قضائية» عقب اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.



وسيتولى النيجيري سامسون أدامو بصفة مؤقتة منصب الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.



وفي سياق آخر، أكد رئيس «كاف» باتريس موتسيبي، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية في القاهرة، أن بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات ستقام في المغرب كما كان مخططاً لها في البداية، وستنظم في الفترة من 25 يوليو إلى 16 أغسطس القادمين.