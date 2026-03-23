سجل فينيسيوس جونيور هدفين ليقود ريال مدريد لقلب الطاولة والفوز ​3-2 على أتليتيكو مدريد في قمة العاصمة الإسبانية المثيرة مساء أمس الأحد، مما أبقى فريق المدرب ألفارو أربيلوا على بعد ‌أربع نقاط فقط من برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



وافتتح أديمولا لوكمان التسجيل لأتليتيكو في الدقيقة 33، بعد هجمة مرتدة رائعة شارك فيها ماتيو روجيري وتمهيد رائع بالكرة من الكعب من جوليانو سيميوني.



وتعادل فينيسيوس من ركلة جزاء في الدقيقة 52، احتسبت بعد تدخل ديفيد هانكو على براهيم دياز بشكل متهور. ​واستغل فيديريكو بالبيردي خطأ من خوسيه ماريا خيمينيز بعد ثلاث دقائق ليجعل النتيجة 2-1 لريال مدريد



وأسكت ناويل مولينا ملعب سانتياجو ​برنابيو الخاص بريال مدريد بعدما سجل من تسديدة مدوية من مسافة 30 مترا في الدقيقة 66، لكن فينيسيوس ⁠أعاد التقدم لريال مدريد بمجهود فردي رائع بعد ست دقائق.



وتعرض بالبيردي للطرد بعد تدخل غير مبرر على أليكس باينا، وسدد خوليان ألفاريز ​كرة ارتدت من القائم بينما كان أتليتيكو يضغط، لكن ريال مدريد صمد لينتزع الفوز.



وقال فينيسيوس لقناة ريال مدريد التلفزيونية «ريال مدريد يخرج ​منتصرا دائما.



أنا سعيد للغاية بالأداء الذي قدمناه اليوم. كنا مسيطرين منذ البداية. استقبلنا هدفا، لكننا حافظنا على هدوئنا وفعلنا ما كان علينا فعله حتى يتمكن مشجعونا من العودة إلى منازلهم سعداء بفوز آخر». طبقا لرويترز.



ويتناقض أداء أتليتيكو المخيب للآمال في الدوري الإسباني تناقضا صارخا مع مستواه المميز في كأس ملك إسبانيا، إذ سيواجه ريال سوسيداد ​في النهائي الشهر القادم بعد الإطاحة ببرشلونة من الدور قبل النهائي. كما سيواجه برشلونة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد أسبوعين، ​عقب فترة التوقف الدولي.



وقدم مباراة قوية أمام ريال مدريد، وضغط حتى صافرة النهاية في مباراة ممتعة للغاية.



وكاد ريال مدريد أن يتقدم في غضون ثلاث دقائق عندما ‌قام ⁠فينيسيوس بانطلاقة فردية رائعة من اليسار لكن خوان موسو أنقذ الكرة ببراعة، بينما سدد بالبيردي كرة ارتدت من القائم بعد انطلاقة رائعة أخرى بعد بضع دقائق.



وقام جوليانو سيميوني بإبعاد الكرة ببراعة من على خط المرمى ليحرم فينيسيوس من التسجيل من مسافة قريبة داخل منطقة الست ياردات في الدقيقة 20، وتصدى لمحاولة البرازيلي مرتين.



ودفع ريال مدريد ثمنا باهظا لإهداره للفرص عندما افتتح أتليتيكو التسجيل عبر لوكمان بعد ​هجمة مرتدة في الدقيقة 33.



لكنه ​أدرك التعادل بعد سبع دقائق ⁠من بداية الشوط الثاني عندما فقد هانكو توازنه أثناء محاولته انتزاع الكرة من دياز داخل منطقة الجزاء، فعرقل المغربي بتهور ليمنح صاحب الأرض ركلة جزاء. وسدد فينيسيوس الكرة بقوة على الجانب الأيسر من المرمى بينما ​اتجه موسو إلى الجانب الآخر.



وبعد ثلاث دقائق، منح بالبيردي ريال مدريد التقدم بعد خطأ فادح من ​المدافع خيمينيز، الذي ⁠دخل بديلا في الشوط الثاني لتعزيز الدفاع. وفشل لاعب أوروجواي في التمرير، مما سمح لمواطنه بالانقضاض على الكرة المرتدة وتجاوز المدافع المتعثر ليسدد في شباك موسو.



وفي الوقت الذي بدا فيه ريال مدريد مسيطرا تماما على مجريات المباراة، تمكن أتليتيكو مدريد من تسجيل هدف التعادل من العدم في الدقيقة 66، ⁠عندما سدد ​الظهير الأيمن مولينا من مسافة 30 مترا، لتستقر الكرة في الزاوية العليا اليسرى ​للمرمى.



وتولى فينيسيوس زمام الأمور بنفسه بعد ست دقائق، حيث انطلق بشكل فردي من الجانب الأيسر وراوغ مدافعين اثنين قبل أن يطلق تسديدة لا تصد استقرت في الزاوية البعيدة.



وجاءت المفاجأة ​المربكة عندما أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة في وجه بالبيردي، لكن ريال صمد في النهاية ليحصد النقاط الثلاث كاملة.