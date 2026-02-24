كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أن إدارة النادي رفضت عرضًا ضخمًا تقدم به باريس سان جيرمان للتعاقد مع الموهبة الشابة لامين يامال، بلغت قيمته 250 مليون يورو.



وأوضح لابورتا أن العرض قُدم في ظل تألق اللاعب اللافت، خاصة بعد أدائه المميز في بطولة أمم أوروبا 2024، حيث لعب دورًا مؤثرًا في تتويج منتخب إسبانيا باللقب، ما عزز اهتمام النادي الباريسي بالحصول على خدماته.



وأشار لابورتا إلى أن قرار الرفض جاء رغم الضائقة المالية التي كان يمر بها برشلونة آنذاك، مؤكدًا أن الإدارة فضّلت الحفاظ على أحد أبرز مواهب النادي المستقبلية بدلًا من التفريط به مقابل مكاسب مالية فورية، في خطوة اعتبرها البعض جريئة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.