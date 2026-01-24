حقق النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، رقماً قياسياً جديداً، بعدما سجل هدفاً مبكراً في شباك وولفرهامبتون، خلال مواجهة الفريقين، اليوم (السبت)، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

وجاء هدف مرموش بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى، قابلها النجم المصري بتسديدة مباشرة من لمسة واحدة، سكنت شباك «الذئاب».

رقم تاريخي باسم مرموش

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، فإن جميع أهداف عمر مرموش الثمانية في الدوري الإنجليزي الممتاز سُجلت على ملعب «الاتحاد»، وهو أكبر عدد أهداف يسجله لاعب في تاريخ البريميرليغ بنسبة 100% على الملعب نفسه.

عودة قوية على حساب هالاند

وعاد مرموش للمشاركة مع مانشستر سيتي بعد غياب طويل بسبب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وبدأ اللقاء أساسياً على حساب زميله النرويجي إيرلينغ هالاند.

ويأتي ذلك في ظل تراجع معدلات هالاند التهديفية، إذ سجل هدفاً واحداً فقط في آخر ثماني مباريات، وظهر بمستوى متواضع في خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0 في الجولة الماضية، قبل أن يغادر اللقاء مصاباً في الشوط الأول.