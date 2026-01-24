يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره وولفرهامبتون، اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب «الاتحاد».

السيتي يسعى لاستعادة التوازن

ويتطلع مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، إلى إيقاف نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي، والحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب البريميرليغ ضد آرسنال.

وفشل السيتي في تحقيق الفوز خلال آخر 4 مباريات في المسابقة، حيث خسر أمام جاره مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في الجولة الماضية، إضافة إلى 3 تعادلات أخرى.

ترتيب مانشستر سيتي

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، متأخراً بفارق 7 نقاط عن آرسنال متصدر الترتيب.

وولفرهامبتون يبحث عن المفاجأة

على الجانب الآخر، يسعى وولفرهامبتون لتحقيق مفاجأة مدوية بالخروج بنتيجة إيجابية أمام «السماوي»، تمنحه دفعة معنوية في صراعه للهروب من قاع جدول الترتيب.

ويتواجد وولفرهامبتون في المركز الـ20 والأخير، برصيد 8 نقاط فقط، حصدها من فوز وحيد و5 تعادلات مقابل 16 هزيمة.