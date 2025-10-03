تلقى نادي ليفربول الإنجليزي ضربة موجعة جديدة، بعد تأكد غياب حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر لمدة تصل إلى 6 أسابيع، إثر إصابته التي تعرّض لها خلال مواجهة غلطة سراي، الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وتأتي إصابة أليسون لتزيد من معاناة «الريدز»، الذي يواجه سلسلة من الأزمات في الأيام الأخيرة، أبرزها إصابة المدافع الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني بتمزق في الرباط الصليبي، ما يعني نهاية موسمه مبكراً، إلى جانب تلقي هزيمتين متتاليتين هذا الأسبوع، أمام كريستال بالاس (2-1)، وغلطة سراي (1-0).

ووفقاً لما أورده موقع «ذا أثلتيك»، فإن أليسون سيغيب عن الملاعب حتى منتصف نوفمبر على الأقل، بسبب إصابة في أوتار الركبة.

ومن المتوقع أن يمنح غياب أليسون الفرصة للحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي، لتعويضه في حراسة المرمى.

وكان ليفربول قد تعاقد مع مامارداشفيلي خلال صيف 2024، وأبقاه معاراً إلى نادي فالنسيا طوال الموسم الماضي.