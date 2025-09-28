احتفظ منتخب إيطاليا بلقب بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال للنسخة الثانية توالياً، عقب فوزه 3-1 على منتخب بلغاريا، اليوم (الأحد)، في المباراة النهائية للمسابقة التي استضافتها الفلبين.جاءت نتائج الأشواط 25-21 و25-17 و17-25 و25-10، ليتوج المنتخب الإيطالي باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، ويصبح على بعد لقب وحيد فقط ليشترك مع منتخب الاتحاد السوفييتي السابق في صدارة قائمة أكثر المنتخبات تتويجاً بلقب البطولة التي انطلقت نسختها الأولى عام 1949.وسبق لمنتخب إيطاليا أن أحرز كأس البطولة أعوام 1990 و1994 و1998 بالبرازيل واليونان واليابان على الترتيب، والنسخة الماضية التي أقيمت في بولندا وسلوفينيا.وقضى منتخب إيطاليا على أحلام منتخب بلغاريا في التتويج باللقب لأول مرة في تاريخه، في ظهوره الثاني بنهائي المسابقة، بعدما سبق أن صعد للدور ذاته في نسخة المسابقة عام 1970.