أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم (الخميس)، توقيع عقد احترافي مع لاعبه الشاب ريو نغوموها، بعدما لفت الأنظار بتألقه في انطلاقة الموسم الحالي.

وأوضح النادي في بيان نُشر عبر موقعه الإلكتروني، أن نغوموها، البالغ من العمر 17 عاماً، وقع على أول عقد احترافي له مع ليفربول، دون الكشف عن مدة العقد أو تفاصيله.

وشارك الجناح الأيسر، الذي انضم إلى أكاديمية النادي في سبتمبر 2024، في 5 مباريات مع الفريق الأول للريدز هذا الموسم، كان آخرها في الفوز 2-1 على ساوثهامبتون في كأس كاراباو، يوم الثلاثاء الماضي.

وكان نغوموها قد أحرز هدف الفوز في الدقيقة 100 خلال المواجهة المثيرة التي انتهت بانتصار ليفربول 3-2 على نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي، في أول مشاركة له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما سجل اللاعب الشاب ظهوره الأول في المسابقات الأوروبية الأسبوع الماضي، عندما شارك كبديل في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، التي أقيمت على ملعب أنفيلد وانتهت بفوز ليفربول 3-2.