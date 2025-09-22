انتصر برشلونة على ضيفه خيتافي بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.أحرز أهداف برشلونة فيران توريس (هدفين د:15، 34) وداني أولمو (د:62).شهد اللقاء بداية قوية لبرشلونة لا سيما نجمه فيران توريس الذي تمكن من هز شباك الضيوف بعد مرور 15 دقيقة فقط، بعد أن تلقى تمريرة رائعة بالكعب من زميله داني أولمو ليسددها قوية في المرمى هدفاً أول لبرشلونة (د:15)، وعاد تورس للتألق مجدداً بعد أن تلقى تمريرة ذكية من أرفينيا لينفرد بالمرمى ويهز الشباك مجدداً محرزاً الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه (د:34)، وكاد توريس يبصم على الهدف الثالث «الهاتريك» بعد أن سدد كرة قوية لكنها ارتطمت بالعارضة، وعزّز برشلونة تقدمه في الشوط الثاني بعد أن مرر ماركوس راشفورد كرة لداني أولمو الذي استغل خطأ دفاعياً ليحرز الهدف الثالث (د:62)، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بثلاثة أهداف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق برشلونة فوزه الرابع ويصل للنقطة 13 في المركز الثاني خلف المتصدر ريال مدريد بفارق نقطتين، وسيلاقي برشلونة في الجولة القادمة مضيفه ريال أوفييدو صاحب المركز الـ17 برصيد 3 نقاط.فيما تلقى خيتافي الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثامن، وسيواجه في الجولة القادمة ضيفه ألافيس صاحب المركز العاشر برصيد 7 نقاط.