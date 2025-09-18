عاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى بلاده، حيث عبّر عن استعداده لتولي تدريب نادي بنفيكا من جديد، بعد مرور 25 عاماً على تجربته الأولى مع الفريق.

وفي تصريحاته للصحفيين لدى وصوله إلى البرتغال، لم يؤكد مورينيو وجود اتفاق رسمي مع بنفيكا، لكنه لم يُخفِ رغبته في خلافة المدرب برونو لاغي.

لم أفكر مرتين

وقال مورينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة «أبولا» البرتغالية: «قبل صعودي إلى الطائرة، سألوني إن كنت مهتماً بتدريب بنفيكا، فقلت نعم، من هو المدرب الذي يرفض بنفيكا؟ ليس أنا».

وأضاف «السبيشال وان»: «عندما طُرحت عليّ فكرة تدريب بنفيكا، لم أفكر مرتين: أنا مهتم».

لا أردّ على الاستفزازات

كما ردّ مورينيو على تصريحات رئيس فنربخشة، علي كوتش، الذي وصف ارتباطه المحتمل ببنفيكا بأنه «صدفة غريبة في الحياة»، قائلاً: «دائماً ما أُغلق صفحة أي نادٍ أغادره، ولا أردّ على الاستفزازات».

وكان فنربخشة قد أقال مورينيو من تدريب الفريق نهاية الشهر الماضي، عقب فشل النادي التركي في التأهل إلى مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بعد خسارته أمام بنفيكا.