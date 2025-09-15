حقق النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، رقماً تاريخياً جديداً بعدما قاد فريقه للفوز على بيرنلي بهدف دون رد، (الأحد)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

وسجل صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+5 من ركلة جزاء، بعد لمسة يد على البديل حنبعل المجبري داخل منطقة الجزاء في اللحظات الأخيرة.

صلاح رابع عظماء البريميرليغ

بهذا الهدف، رفع محمد صلاح رصيده إلى 188 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، لينفرد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، متجاوزاً أندي كول صاحب الـ187 هدفاً.

ويتصدر آلان شيرار القائمة التاريخية لهدافي البريميرليغ برصيد 260 هدفاً، يليه هاري كين بـ213 هدفاً، ثم واين روني بـ208 أهداف.