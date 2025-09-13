واصل فريق ريال مدريد سلسلة انتصاراته بعد تفوقه على مضيفه ريال سوسيداد بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى الإسباني.ورغم النقص العددي الذي تعرض له ريال مدريد بعد طرد مدافعه دين هويسن ببطاقة حمراء مباشرة بعد مرور 32 دقيقة من عمر اللقاء، إلا إن الفريق بقيادة كيليان مبابي تمكن من الفوز وحصد النقاط الثلاث ليحصد العلامة الكاملة (12 نقطة من 4 مباريات) محتلاً صدارة الدوري، فيما تلقى ريال سوسيداد الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند نقطتين من تعادلين وخسارتين ولم يذق طعم الفوز.وشهد اللقاء تألق الفرنسي كيليان مبابي الذي أحرز الهدف الأول لريال مدريد (د: 12)، وصنع الهدف الثاني لزميله أردا جولر (د: 44)، وقلص ريال سوسيداد النتيجة عن طريق لاعبه ميكيل أويارزابال من نقطة الجزاء (د: 56)، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بهدفين لهدف.وفي الجولة القادمة سيستضيف ريال مدريد نظيره إسبانيول، فيما يحل ريال سوسيداد ضيفاً على ريال بيتيس.