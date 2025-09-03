رونالدو يحبس دموعه في حفل تأبين جوتا.. ونيفيز يخلد ذكراه بـ«وشم»

أقام الاتحاد البرتغالي لكرة القدم مساء أمس (الثلاثاء) حفل تأبين للنجم البرتغالي الراحل ديوغو جوتا، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وكان الدولي البرتغالي قد توفي مطلع يوليو الماضي في حادث سير مأساوي وقع في مقاطعة زامورا، شمال غرب إسبانيا، حيث فقد حياته مع شقيقه أندريه.

شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ورئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، ورئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيدرو بروينسا، إلى جانب عائلة جوتا.

وفي لحظة مؤثرة، بدا قائد نادي النصر كريستيانو رونالدو متأثراً للغاية، وكأنّه كان يحبس دموعه خلال الحفل، كما كشف لاعب الهلال روبن نيفيز الذي كانت له علاقة صداقة قوية مع اللاعب الراحل عن وشم على أحد ساقيه يُظهره وهو يعانق جوتا، في تكريم مؤثر لذكراه.

وخلال الحفل، عرض الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فيديو يتضمن لقطات من تدريبات جوتا، إضافة إلى أهدافه التي سجلها مع منتخب بلاده، بينما سرد صديقه المقرب روبن نيفيز بعض الذكريات المؤثرة عنه.

وبجانب التكريم السمعي البصري، تم الكشف عن تمثال برونزي يحمل قميص جوتا رقم 21، تم وضعه بجوار النصب التذكاري الذي أُقيم تكريماً للراحل خورخي كوستا، قائد بورتو التاريخي الذي توفي قبل أسابيع.