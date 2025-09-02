أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن انتقال المهاجم الدولي السنغالي نيكولاس جاكسون قادماً من تشلسي الإنجليزي قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا لموسم واحد مقابل 16.5 مليون يورو، شريطة التزام بايرن ميونيخ بشراء عقده مقابل 81.5 مليون يورو في حال خوضه عددًا معينًا من المباريات.وقال النادي الألماني في بيانه الذي نشره عبر موقعه في الشبكة العنكبوتية: «وقع نادي بايرن ميونيخ عقدًا مع نيكولاس جاكسون على سبيل الإعارة من تشيلسي، الفائز بكأس العالم للأندية، وسيقضي اللاعب الدولي السنغالي البالغ من العمر 24 عامًا موسم 2025/ 2026 في ميونيخ ويرتدي القميص رقم 11».فيما وجَّه تشيلسي الشُكر لجاكسون على جهوده، خلال موسمين قضاهما مع الفريق اللندني، مُتمنّيًا له التوفيق في ألمانيا.وصرّح النجم السنغالي (24 عاماً): «أنا سعيد جدًا أن أكون جزءًا من هذا النادي العظيم، بايرن واحد من أفضل الأندية في العالم، الجميع يعرف أسماء الأساطير الذين لعِبوا هنا، ويعلمون أن هذا النادي يمثل أعظم النجاحات، ولديّ أهداف وأحلام كبيرة هنا، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة بايرن على الفوز بمزيد من الألقاب».وتمّت الصفقة بعد ساعات من إصرار وكيل أعمال جاكسون على أن الأخير «سيقاتل بكل ما أوتي من قوة» لضمان انتقاله إلى بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني.وبدأت الأزمة عندما تراجعت إدارة تشلسي عن الصفقة يوم السبت الماضي بعدما أبلغت إدارة النادي نظيرتها في البايرن بتراجعها عن إتمام الصفقة وذلك لإصابة المهاجم ليام ديلاب في لقاء تشلسي وفولهام، ورفض جاكسون طلب تشلسي العودة من ميونيخ إلى لندن، وبعد مرور 48 ساعة انتصر جاكسون وانتقل لبايرن ميونيخ.