أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني رسميا تعاقده مع الأرجنتيني الدولي نيكولاس غونزاليس، قادما من يوفينتوس الإيطالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2025-2026.وأوضح النادي المدريدي في بيانه عبر موقعه الرسمي أن النادي توصل لاتفاق مع يوفينتوس لانضمام اللاعب بعد أن اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.وقال النادي في بيانه عن اللاعب: «نيكولاس إيفان غونزاليس، المولود في 6 أبريل 1998، حقق مسيرة كروية رائعة منذ ظهوره الأول مع أرجنتينوس جونيورز، ولعب 47 مباراة رسمية مع الفريق الجنوب أمريكي، وسجل 11 هدفا. وفي موسم 2016-2017، فاز ببطولة الدوري الوطني الثاني مع أرجنتينوس جونيورز، ما أدى إلى صعود الفريق إلى أعلى مستوى في كرة القدم الأرجنتينية».وتطرق النادي في بيانه لمشوار اللاعب في أوروبا: «في 2018، انتقل إلى أوروبا ووقع مع شتوتغارت الألماني، ولعب 79 مباراة وسجل 23 هدفا، ولعب دورا رئيسيا في فريق الدوري الألماني. في 2021، انتقل إلى فيورنتينا، وترك بصمته في كرة القدم الإيطالية بمشاركته في 125 مباراة وتسجيله 38 هدفا في جميع المسابقات. ثم وقع مع يوفينتوس للموسم 2024-2025. هناك، شارك غونزاليس في 40 مباراة مع فريق تورينو في جميع المسابقات، وسجل خمسة أهداف».واختتم البيان بالتطرق لمشوار اللاعب مع منتخب بلاده: «على الصعيد الدولي، مثل غونزاليس المنتخب الأرجنتيني في 41 مباراة، وسجل 6 أهداف حتى الآن. تشمل إنجازاته مع منتخب بلاده لقبين في كأس أمريكا (2021 و2024) والفوز ببطولة فيناليسيما في 2022 على منتخب إيطاليا وهي بطولة تجمع بطل أوروبا ببطل أمريكا الجنوبية».الجدير بالذكر أن نيكو غونزاليس سينضم إلى معسكر منتخب الأرجنتين مباشرة بعد التوقيع استعدادا للتوقف الدولي، ويواجه المنتخب الأرجنتيني منتخبَي فنزويلا الجمعة القادم، والإكوادور الأربعاء 10 سبتمبر القادم، ضمن لقاءات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.