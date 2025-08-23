يبدأ فريق نابولي، بقيادة مدربه أنطونيو كونتي، رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي للموسم الجديد، بمواجهة صعبة أمام ساسولو الصاعد حديثاً اليوم (السبت).وتقام المباراة على ملعب «تريكولوري» ضمن افتتاحية الموسم الجديد من الدوري الإيطالي. وقد نجح نابولي الموسم الماضي في التتويج باللقب بعد منافسة محتدمة مع إنتر ميلان، حسمها الفريق في الجولة الأخيرة بفضل أهداف حاسمة من سكوت مكتوميناي، وروميلو لوكاكو، ليضيف الفريق لقبه الرابع في تاريخه بعد ألقاب أعوام 1978-1986، و1989-1990، وأيضاً موسم 2022-2023 تحت قيادة لوتشيانو سباليتي.وعزز نابولي صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدد من اللاعبين المميزين، أبرزهم النجم البلجيكي كيفن دي بروين، في محاولة للحفاظ على السيطرة المحلية والمنافسة على لقب الدوري للمرة الثالثة خلال 4 سنوات.وخاض الفريق استعداداته للموسم الجديد بـ3 انتصارات متتالية في المباريات الودية، ما يعزز ثقة اللاعبين قبل مواجهة ساسولو. ويتوقع أن يعتمد المدرب كونتي على تشكيلة قوية تضم الوافدين الجدد، حيث سيلعب دي بروين في خط الوسط، وسام بيوكيما في الدفاع، بينما يقود لورينزو لوكا الهجوم كبديل لروميلو لوكاكو المصاب، على أن يستمر سكوت مكتوميناي في دوره الهجومي بجانب فرانك أنغويزا، وستانيسلاف لوبيتكا.ويعاني نابولي من غياب مهاجمه الأساسي لوكاكو، الذي تعرض لإصابة قوية في الفخذ خلال مباراة ودية ضد أولمبياكوس.وعلى رغم الفوارق الفنية الواضحة، تظل التوقعات ترجح كفة نابولي للفوز، إلا أن ساسولو يسعى لتقديم أداء مفاجئ وإثبات نفسه ضمن فرق الموسم الجديد.يذكر أن نابولي بدأ الموسم الماضي بخسارة 0-3 أمام هيلاس فيرونا، لكنه تمكن لاحقاً من حسم اللقب بنهاية الموسم.