قاد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على لوس أنجلوس غالاكسي 3/ 1 بعد عودته من الإصابة، إذ أحرز هدفاً وصنع آخر رغم مشاركته في الشوط الثاني من اللقاء الذي أقيم على ملعب تشيس ضمن لقاءات الدوري الأمريكي الممتاز.وكان النجم الأرجنتيني البالغ 38 عاماً قد غاب عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة عضلية في اللقاء الذي انتصر فيه إنتر ميامي على نيكاسا المكسيكي بكأس الدوريات قبل أسبوعين.وشهد اللقاء تقدم إنتر ميامي أولاً عن طريق الإسباني المخضرم جوردي ألبا في (د: 43)، قبل أن يتمكن لوس أنجلوس غالاكسي من العودة للقاء بإحرازه هدف التعادل عن طريق نجمه الغاني جوزف بينتسيل (د: 59)، وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليحرز هدف التقدم لفريقه إنتر ميامي (د: 84)، ويصنع الهدف الثالث لفريقه والذي أحرزه زميله النجم الأوروجواياني لويس سواريز (د: 89)، ليرفع ليونيل ميسي، أفضل لاعب في الدوري الأمريكي الموسم الماضي، رصيده هذا الموسم إلى 19 هدفًا و10 تمريرات حاسمة، في 19 مباراة بالدوري مع ميامي.وبهذه النتيجة حقق إنتر ميامي فوزه الـ13 ويصل للنقطة 45 ومحتلاً المركز الخامس في المنطقة الشرقية من الدوري الأمريكي بفارق 7 نقاط عن المتصدر سينسيناتي (52 نقطة)، وتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة.يذكر أن إنتر ميامي سيخوض مواجهته القادمة أمام فريق تيغرييس المكسيكي وذلك فجر يوم الخميس القادم ضمن لقاءات دور ربع النهائي لكأس الدوريات.