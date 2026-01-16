كشف المنسق الإعلامي لمنتخب مصر محمد مراد حقيقة ما تردد بشأن اعتزال ثنائي الفراعنة محمد صلاح ومحمد الشناوي اللعب دولياً، عقب فشل المنتخب في التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وكان المنتخب المصري قد خسر أمام نظيره السنغالي بهدف دون رد، مساء (الأربعاء)، ليكتفي بالمنافسة على الميدالية البرونزية، حين يواجه منتخب نيجيريا السبت المقبل.

شائعات واسعة

وتداولت تقارير خلال الساعات الأخيرة أنباء عن إبلاغ محمد صلاح زملاءه في المنتخب قراره باعتزال اللعب دولياً عقب المشاركة في كأس العالم 2026، إلى جانب الحديث عن اعتزال محمد الشناوي بعد ضياع حلم التتويج القاري.

رد رسمي لـ«عكاظ»

ونفى مراد تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً، مؤكداً في تصريح خاص إلى «عكاظ»: «غير صحيح أن محمد صلاح أو محمد الشناوي أبلغا اللاعبين باعتزالهما اللعب دولياً».

مصر «الأكثر تتويجاً»

ويُعد منتخب مصر الأكثر تتويجاً بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، كان آخرها عام 2010 تحت قيادة المدير الفني السابق حسن شحاتة، فيما يتواصل انتظار الجماهير لتحقيق اللقب الثامن.