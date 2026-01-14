بعد موجة من القلق والخوف بين جماهير الكرة المصرية، عاد المدرب حسن شحاتة والمدير الفني التاريخي لمنتخب مصر إلى المنزل ليطمئن الجميع على صحته، ليتبين أن كل ما تردد عن وفاته شائعات عارية عن الصحة.

كشف كريم حسن شحاتة (نجل «المعلم») أن والده بخير ويخضع حالياً لبرنامج علاجي منزلي بعد خروجه من المستشفى، مؤكداً أن حالته الصحية تتحسن تدريجياً بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في البنكرياس استمرت 14 ساعة، وأدت إلى تحسن كبير في حالته بعد أزمة حادة نتيجة ارتفاع الصفراء الذي أثر على الكبد والمرارة.

وطمأن مصدر مقرّب من أسرة شحاتة جماهيره، مؤكداً أن المعلم يتواجد حالياً في منزل نجله ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وسط زيارات متكررة من عدد من نجوم الكرة المصرية أبرزهم عمرو زكي، في لفتة إنسانية تجسد مكانته الكبيرة داخل الوسط الرياضي.

وتأتي عودة الحديث عن «المعلم» وسط استعدادات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين مصر والسنغال اليوم (الأربعاء)، حيث تتجدد المواجهات المثيرة بين الفريقين، بعد تاريخ طويل من المشاهد المدهشة:

من 1986 حين أفسدت السنغال ضربة البداية، وفازوا 1-0، قبل أن ينتفض الفراعنة ويتوجوا باللقب على حساب الكاميرون.

إلى نصف نهائي 2006 بمصر، حيث شهدت مباراة لا تُنسى مشاجرة بين شحاتة ولاعبه ميدو بعد استبداله بالبديل عمرو زكي الذي سجل هدف الفوز 2-1.

مروراً بـ 2021، حيث خسر الفراعنة النهائي بركلات الترجيح 4-2 أمام السنغال بعد تعادل سلبي، ولحظة كوميدية حاول فيها محمد صلاح توجيه الحارس أبو جبل.

وصولاً إلى تصفيات كأس العالم 2022، وموقعة الليزر الشهيرة التي أثارت جدلاً واسعاً بعد شكاوى رسمية من الاتحاد المصري للفيفا.

وفي كل هذه المواجهات التاريخية، حقق منتخب مصر 7 انتصارات مقابل 6 للسنغال، وسجل الفراعنة 9 أهداف مقابل 7 للسنغال، مما يجعل أي لقاء بين الفريقين حدثاً مليئاً بالإثارة والتشويق.

ويثبت المدرب حسن شحاتة مجدداً أنه ليس مجرد أسطورة في الملعب، بل رمز صمود وإصرار، يواصل إلهام الأجيال رغم الأزمات الصحية، مؤكداً أن إرثه في الكرة المصرية لا يُنسى، وأن الفراعنة تحت قيادته احتفظوا بعنفوانهم التاريخي.