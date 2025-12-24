قاد نجم الأهلي رياض محرز، منتخب الجزائر لتحقيق فوز كبير على السودان بثلاثة أهداف نظيفة، اليوم (الأربعاء)، في الجولة الافتتاحية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

جاءت أهداف «الخضر» بتوقيع محرز (هدفين) في الدقيقتين الثانية و61، فيما أحرز إبراهيم مازة الهدف الثالث قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

محرز يعانق التاريخ

بحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، سجّل محرز هدفه أمام السودان بعد 80 ثانية فقط، ليصبح أسرع هدف يسجله المنتخب الجزائري في كأس الأمم الأفريقية خلال القرن الـ21.

كما يُعد هدف محرز الأسرع في النسخة الحالية من البطولة، ويحتل أيضاً المرتبة الثانية كأسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا بالتساوي مع هدف الراحل الغاني كريستيان آتسو.

وانفرد نجم الأهلي بصدارة قائمة هدافي منتخب بلاده في البطولة القارية برصيد 8 أهداف، متفوقاً بهدفين على لخضر بلومي الذي تراجع إلى المركز الثاني.

وأصبح محرز أكثر لاعب جزائري ساهم بأهداف في كأس أمم أفريقيا خلال آخر ثماني نسخ من البطولة، بعشر مساهمات تهديفية.

ويُعد محرز أول لاعب جزائري يسجل في أربع نسخ مختلفة من كأس أمم أفريقيا، ما يعكس استمراريته في أعلى مستوى على مدار السنوات الطويلة.

وارتقى محرز إلى المركز الثاني في قائمة هدافي المنتخب الجزائري على مر التاريخ برصيد 36 هدفاً، خلف المتصدر إسلام سليماني بـ46 هدفاً.