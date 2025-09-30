خرج السد القطري وضيفه الشارقة الإماراتي بالتعادل بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم (الثلاثاء) على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

تقدم السد عبر هدف أكرم عفيف (د:18)، قبل أن يدرك الشارقة التعادل في الشوط الثاني عن طريق كايو لوكاس (د:73).

شهد اللقاء سيطرة متبادلة بين الفريقين، وسدد راي ماناج لاعب الشارقة كرة من الجهة اليمنى لكنها مرت فوق العارضة (د:4)، ثم تبعه زميله كايو لوكاس الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بسلام خارج الخشبات الثلاث للمرمى القطري (د:6)، وعلى الرغم من البداية القوية للضيوف، إلا أن أصحاب الأرض كانوا أول الواصلين إلى الشباك حينما مرر باولو أوتافيو كرة إلى زميله أكرم عفيف الذي سدد كرة زاحفة قوية استقرت في شباك الحارس درويش بن حبيب (د:18)، وحاول الشارقة البحث عن تعديل النتيجة وأتيحت له العديد من الفرص، واحتسب له حكم اللقاء إثر ذلك ضربة جزاء انبرى لتنفيذها كايو لوكاس لكن الحارس مشعل برشم تصدى للمحاولة بنجاح (د:21)، وكادت تسديدة رافاييل موخيكا من داخل منطقة الـ18 تهدد مرمى دوريش بن حبيب، لكن الأخير أنقذ الموقف وتصدى لها بنجاح (د:65)، قبل أن يسجّل كايو لوكاس هدف التعادل للشارقة بعد تمريرة متقنة من عادل تاعرابت استغلها الأول وسدد كرة لا ترد من داخل منطقة الجزاء (د:73)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.

وبهذه النتيجة يحقق السد تعادله الثاني ويحصد النقطة الثانية، فيما حقق الشارقة تعادله الأول ووصل للنقطة الرابعة.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات الغرب يومي 20 و21 أكتوبر، فيلتقي يوم 20 أكتوبر الوحدة مع الدحيل في أبو ظبي، والشرطة مع الاتحاد في بغداد، والشارقة مع تراكتور في الشارقة، والأهلي مع الغرافة في جدة، ويوم 21 أكتوبر شباب الأهلي مع ناساف في دبي، والهلال مع السد في الرياض.