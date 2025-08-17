أكد الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في منصة «X» أنه تلقى ملاحظات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بخصوص مشروع الرياضة الجديد.ورغم تلقيه الملاحظات إلا أن الاتحاد الكويتي أكد أن إعداد المشروع جاء متماشياً مع اللوائح والأنظمة الدولية ذات الصلة، وبما يعكس حرص دولة الكويت على تطوير قطاعها الرياضي.وقال الاتحاد الكويتي في بيانه: «صرح الدكتور صالح المجروب الأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم أن الاتحاد قد تلقى ملاحظات من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن مشروع قانون الرياضة الجديد. وأن مشروع القانون قد أُعد بما يتوافق مع اللوائح والتنظيمات الدولية ذات الصلة وبما ينسجم مع متطلبات تطوير الرياضة الكويتية وتعزيز مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية. كما أوضح أن الاتحاد حرص على مراجعة أي ملاحظات ترد إليه من الجهات المختصة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن المضي قدماً في كل ما يخدم مصلحة الكرة الكويتية ويعزز حضورها في المحافل العالمية».