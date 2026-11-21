أعاد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ملف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي إلى صدارة المشهد السياسي، بعدما ألمح إلى أن التقارب التدريجي مع بروكسل قد لا يكون كافياً، داعياً إلى بحث الخيارات المتاحة لتحديد طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تربط لندن بالتكتل الأوروبي على المدى الطويل، بما فيها احتمال إعادة الانضمام إليه.

عصف ذهني لمناقشة الخيارات

وقال بيرنهام إنه سيناقش الخيارات المستقبلية وإمكانية إعادة الانضمام للاتحاد الأوروبي خلال العام المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة «تليغراف». ودعا مسؤولي الاتحاد الأوروبي للانضمام إليه في «عملية عصف ذهني» لتحديد كيفية قيام بريطانيا بتوطيد العلاقات.

وجاءت تصريحات بيرنهام عقب قمة بريطانية أوروبية في بروكسل، أسفرت عن اتفاقات لتعزيز التعاون في مجالات التجارة وسلامة الأغذية والانبعاثات، إلى جانب برنامج يتيح لنحو 100 ألف شاب أوروبي تتراوح أعمارهم بين 18 و31 عاماً الإقامة والعمل والدراسة في بريطانيا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع إتاحة فرص مماثلة للشباب البريطاني في دول الاتحاد.

ووصف بيرنهام الاتفاقات بأنها «لحظة تاريخية» في العلاقات بين الجانبين بعد بريكست، لكنه أقر بأن هذه الخطوات ربما تمثل أقصى ما يمكن تحقيقه خلال البرلمان الحالي، مؤكداً أن العام المقبل سيشهد مشاورات غير رسمية مع المسؤولين الأوروبيين لاستكشاف الخيارات المستقبلية قبل القمة القادمة.

ثلاثة مسارات محتملة

وتفتح هذه التصريحات الباب أمام ثلاثة مسارات محتملة: مواصلة التقارب القطاعي في ملفات التجارة والطاقة والتنقل، أو العودة إلى ترتيبات أوسع تشمل السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي، وصولاً إلى خيار إعادة الانضمام الكامل للاتحاد الأوروبي، وهو الأكثر تعقيداً من الناحيتين السياسية والتفاوضية.

وفي بروكسل، أبدى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا انفتاح الاتحاد على إقامة «أقرب علاقة ممكنة» مع بريطانيا، إلا أنه شدد على أن لندن لا تستطيع انتقاء شروط العضوية أو الحصول على مزايا السوق الأوروبية دون الالتزام بقواعدها، وفي مقدمتها حرية حركة الأشخاص والسلع والخدمات ورؤوس الأموال.

تعارض مع تعهدات حزب العمال

سياسياً، يواجه بيرنهام اختباراً داخلياً صعباً؛ إذ تتعارض إعادة فتح ملف العضوية مع تعهدات حزب العمال الانتخابية بالبقاء خارج الاتحاد، كما اتهمه زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج بالتراجع عن وعوده للناخبين، معتبراً أن تحركاته تعيد إشعال الجدل الذي قسم البلاد قبل عقد.

وبين ضغوط أنصار العودة وتحذيرات معسكر بريكست، لا تبدو عودة بريطانيا وشيكة، لكنها تحولت من فكرة مستبعدة إلى خيار مطروح للنقاش. ويبقى التحدي أمام بيرنهام في تحويل التقارب الاقتصادي إلى مسار سياسي قابل للتنفيذ، دون تفجير انقسامات داخل حزبه أو تجاهل شروط بروكسل.