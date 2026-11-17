شهدت العاصمة الفلبينية مانيلا موجة احتجاجات واسعة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أسفرت عن اعتقال نحو 300 شخص خلال الأيام التي سبقت وصوله إلى البلاد، وسط استعدادات أمنية مشددة لتأمين زيارته ومشاركته في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، بالتزامن مع توقعات بمشاركة ما يصل إلى 10 آلاف متظاهر في التحركات الاحتجاجية المقررة الثلاثاء.

وتأتي الاحتجاجات في ظل تصاعد الغضب الشعبي من السياسات الأمريكية، خاصة التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران، وارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة، إلى جانب الاعتراضات على المبادرة الأمريكية الجديدة «باكس سيليكا»، التي تستهدف تعزيز سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية.

مئات الاعتقالات وتشديد الإجراءات الأمنية في مانيلا

وأعلنت السلطات الفلبينية اعتقال ما يقرب من 300 شخص خلال المظاهرات التي شهدتها العاصمة في الأيام السابقة للقمة، فيما فرضت إجراءات أمنية مشددة شملت إغلاق أجزاء واسعة من وسط المدينة، وإقامة حواجز أمنية حول مقر انعقاد الاجتماعات.

ومن المتوقع أن يحاول المحتجون الوصول إلى مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني، حيث تُعقد اجتماعات القمة، في وقت تستعد فيه السلطات للتعامل مع مزيد من التحركات الشعبية الرافضة للزيارة.

وشهدت مظاهرات أمس (الاثنين) إحراق دمى رمزية للرئيس الأمريكي، إلى جانب مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي استخدمت الدروع والهراوات لتفريق التجمعات.

ورفع المحتجون لافتات وصفت ترمب بأنه «الإرهابي الأول في العالم»، في تعبير عن رفضهم للسياسات الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالحرب والتدخلات الخارجية.

الحرب على إيران وارتفاع أسعار الطاقة يشعلان الغضب الشعبي

وتتركز أبرز أسباب الاحتجاجات، وفقاً للمنظمين، حول التداعيات الاقتصادية للصراع المرتبط بالحرب على إيران، وما نتج عنه من اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع أسعار الوقود داخل الفلبين.

وقال ريناتو رييس، أحد قادة الاحتجاجات، إن تعامل السلطات مع المظاهرات يعكس تشدداً كبيراً، مشيراً إلى أن يوم الاثنين شهد، بحسب تقديره، أكبر عدد من الاعتقالات خلال يوم واحد منذ تولي الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن السلطة عام 2022.

وأضاف رييس أن الحكومة الفلبينية تستقبل ترمب رسمياً رغم وجود معارضة شعبية لسياساته، متهماً الرئيس الأمريكي بالتسبب في حرب ألحقت أضراراً بالاقتصاد العالمي وأسهمت في ارتفاع أسعار النفط داخل الفلبين إلى مستويات قياسية، وأكد أن المحتجين يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية للصراعات الدولية.

«باكس سيليكا» تثير مخاوف بشأن الموارد والمجتمعات الأصلية

وتُعد مبادرة «باكس سيليكا» أحد أبرز الملفات التي فجرت الاعتراضات على زيارة ترمب، إذ تستهدف الولايات المتحدة من خلالها تعزيز مخزون الدول الغربية من تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية والمعادن الحيوية، وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد التي تهيمن عليها مصادر محدودة، من بينها الصين.

وتتضمن المبادرة إنشاء مركز تكنولوجي في مدينة «نيو كلارك سيتي» بإقليم تارلاك، على بعد نحو 120 كيلومتراً من العاصمة مانيلا.

لكن المشروع أثار انتقادات داخل الفلبين، حيث يحذر معارضوه من تأثيره المحتمل على إمدادات المياه والطاقة، فضلاً عن مخاوف من تهجير أفراد من مجتمع «آيتا» للسكان الأصليين، وتأثر أراضيهم وسبل معيشتهم.

وتشارك 25 حكومة في المبادرة، التي تستهدف توفير الرقائق الإلكترونية والمعادن الحيوية وتعزيز أمن سلاسل الإمداد التكنولوجية للدول المشاركة.

الشرطة الفلبينية تعلن إصابة عناصر خلال المواجهات

وفي المقابل، أعلنت الشرطة الوطنية الفلبينية إصابة عدد من أفرادها خلال المواجهات مع المتظاهرين المعارضين للقمة، مشيرة إلى تعرض بعض الضباط لإلقاء أجسام عليهم خلال الاشتباكات.

وتأتي هذه المواجهات بالتزامن مع إغلاق مساحات واسعة من وسط مانيلا أمام الجمهور، وفرض عطلات رسمية بمناسبة انعقاد قمة آسيان، ضمن الإجراءات الرامية إلى تأمين الاجتماعات والوفود الدولية المشاركة.

العفو الدولية تطالب بالتحقيق في الاعتقالات

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية في الفلبين السلطات إلى عدم استخدام القوة لتفريق المظاهرات، مطالبة بإجراء مراجعة عاجلة لظروف الاعتقالات التي شهدتها العاصمة.

وقال مدير المنظمة، ريتز لي سانتوس الثالث، إن التقارير المتعلقة باعتقال المتظاهرين تستوجب التدقيق الفوري، مشدداً على ضرورة توضيح الأسباب القانونية المحددة لكل عملية اعتقال، والكشف عن مبررات استمرار احتجاز أي شخص، وأضاف أن كل من جرى احتجازه لمجرد ممارسة حقه في التظاهر السلمي يجب الإفراج عنه فوراً.

ترمب يواصل جولته الآسيوية قبل لقاء شي وبوتين

وتأتي الاحتجاجات في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للتحركات الدبلوماسية الأمريكية في آسيا، إذ من المقرر أن يلتقي ترمب، الثلاثاء، قادة أستراليا واليابان والهند ضمن اجتماع تحالف «كواد»، الذي يستهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وعقب مشاركته في اجتماعات الفلبين، يتوجه الرئيس الأمريكي الأربعاء إلى مدينة شنتشن الصينية للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، حيث يُنتظر عقد لقاء ثلاثي يجمعه بالرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما كان من المتوقع أن تضم الوفود المرافقة لترمب رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.